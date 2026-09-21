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Два молодых жителя Екатеринбурга получили сроки за поджог локомотива

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал двух молодых людей виновными в поджоге локомотива, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Суд (...) назначил каждому из обвиняемых, к моменту осуждения достигших совершеннолетия, наказание в виде 9 и 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Подсудимые признаны виновными по п.п "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК (теракт) и п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК (отмывание).

По данным следствия, в декабре 2024 года два 16-летних подростка подожгли локомотив на станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги. Сумма ущерба составила свыше 1,2 млн рублей. За это они получили от организатора, присылавшего им указания через интернет, 898,4 единицы криптовалюты, что эквивалентно 91 тысяче рублей.

Екатеринбург Уральская транспортная прокуратура Свердловская железная дорога
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