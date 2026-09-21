Два молодых жителя Екатеринбурга получили сроки за поджог локомотива

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал двух молодых людей виновными в поджоге локомотива, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Суд (...) назначил каждому из обвиняемых, к моменту осуждения достигших совершеннолетия, наказание в виде 9 и 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Подсудимые признаны виновными по п.п "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК (теракт) и п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК (отмывание).

По данным следствия, в декабре 2024 года два 16-летних подростка подожгли локомотив на станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги. Сумма ущерба составила свыше 1,2 млн рублей. За это они получили от организатора, присылавшего им указания через интернет, 898,4 единицы криптовалюты, что эквивалентно 91 тысяче рублей.