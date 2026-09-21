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ЦБ думает о моратории на дорезервирование для банков на время переговоров о реструктуризации

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Банк России может разрешить банкам не формировать резервы на возможные потери по ссудам во время процесса согласования плана реструктуризации компании в соответствии с новыми нормами закона о банкротстве, которые должны заработать в 2027 году, заявила на сессии Московского финансового форума зампред ЦБ Ольга Полякова.

Принятый в июле закон №253-ФЗ вводит новую судебную процедуру - реструктуризацию долгов, а также договорную санацию в двух вариантах.

"Механизм, который предусмотрен 253-м законом, со всеми, так скажем, плюсами и минусами должен заработать. Мы поддержали этот закон. И сейчас мы рассматриваем возможность внесения в наше регулирование изменений, которые позволят банкам не формировать резервы на возможные потери тогда, когда идет процесс согласования данного плана реструктуризации", - сказала Полякова.

Принятый после многолетнего обсуждения закон расширяет спектр реабилитационных механизмов, применяемых как до начала процедуры банкротства, так и в ее рамках. В частности, вводится механизм адресной внесудебной и комплексной судебной санации. Адресная позволяет заключать соглашения о санации как с одним, так и с несколькими лицами, а комплексное соглашение о санации утверждается судом и может распространяться на всех кредиторов, в том числе и на не согласных с ним. Однако воспользоваться последней смогут исключительно крупные должники с балансовой стоимостью активов от 1 млрд рублей.

Кроме того, закон ограничивает продолжительность деятельности компаний-банкротов в конкурсном производстве девятью месяцами, если нет специально оговоренных условий-исключений. В частности, основанием для продления деятельности может стать решение собрания кредиторов. В таком случае погашать расходы на обеспечение работы предприятия придется тем, кто голосовал за это - пропорционально размеру их требований, за исключением случаев, когда один или несколько кредиторов взяли на себя обязанность по внесению таких платежей.

Закон должен вступить в силу через год со дня его опубликования - 27 июля 2027 года, однако в августе сенаторы Николай Журавлев и Александр Шендерюк-Жидков внесли поправки, призванные ускорить вступление в силу новых правил о добанкротной санации должников (уже с 1 января 2027 года).

Ольга Полякова Николай Журавлев Банк России Александр Шендерюк-Жидков
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