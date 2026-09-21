Виталий Королев побеждает на выборах губернатора Тверской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Тверской области, врио главы региона Виталий Королев набрал 69,48% голосов, следует из данных Центризбиркома.

Кандидат от КПРФ Людмила Воробьева набирает 10,49%; Ольга Левина от партии ЛДПР - 6,44%; Татьяна Петрова от "Справедливой России" - 5,64%.

Менее 5% голосов избирателей набирают кандидат от партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович - 2,93%; Игорь Яковенко ("Партия пенсионеров") - 1,94%.

Кроме того, жители Тверской области 18-20 сентября выбирали депутатов Госдумы по двум округам и регионального Законодательного собрания, а также депутатов представительных органов местного самоуправления в пяти округах. Предварительные данные в тверском облизбиркоме пока не приводили.

Королев был назначен временно исполняющем обязанности губернатора Тверской области в ноябре 2025 года. До этого назначения он был замглавы ФАС.

До Королева с 2016 года Тверской областью руководил Игорь Руденя. 29 сентября 2025 года президент Владимир Путин назначил его своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе.