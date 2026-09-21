Поиск

Виталий Королев побеждает на выборах губернатора Тверской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Тверской области, врио главы региона Виталий Королев набрал 69,48% голосов, следует из данных Центризбиркома.

Кандидат от КПРФ Людмила Воробьева набирает 10,49%; Ольга Левина от партии ЛДПР - 6,44%; Татьяна Петрова от "Справедливой России" - 5,64%.

Менее 5% голосов избирателей набирают кандидат от партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович - 2,93%; Игорь Яковенко ("Партия пенсионеров") - 1,94%.

Кроме того, жители Тверской области 18-20 сентября выбирали депутатов Госдумы по двум округам и регионального Законодательного собрания, а также депутатов представительных органов местного самоуправления в пяти округах. Предварительные данные в тверском облизбиркоме пока не приводили.

Королев был назначен временно исполняющем обязанности губернатора Тверской области в ноябре 2025 года. До этого назначения он был замглавы ФАС.

До Королева с 2016 года Тверской областью руководил Игорь Руденя. 29 сентября 2025 года президент Владимир Путин назначил его своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе.

Игорь Руденя Виталий Королев Центризбирком Тверская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ назвал безопасность судоходства в Черном море частью повестки диалога с Турцией

В Минфине не ждут рисков от планируемого дефицита бюджета-2027 в 2% ВВП

 В Минфине не ждут рисков от планируемого дефицита бюджета-2027 в 2% ВВП

Мусорная площадка горит в подмосковном Щелкове на 5 тыс. кв. метров

Минфин по-прежнему планирует осенью оценить необходимость введения НДС на операции в СБП

"Справедливая Россия" преодолела барьер в 5% на выборах в ГД после подсчета 96,95% голосов

 "Справедливая Россия" преодолела барьер в 5% на выборах в ГД после подсчета 96,95% голосов

В Кремле назвали критической ситуацию в херсонских Алешках

В Кремле связали провал ХДС на региональных выборах в Германии с ситуацией в экономике

Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците противоопухолевого препарата капецитабина

ЦБ ведет неформальные консультации с криптообменниками о допуске к легальному рынку

В ЦИК РФ сообщили, что явка на ДЭГ на выборах в Госдуму превысила 90%
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11874 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3753 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов