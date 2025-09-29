Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе, сообщает сайт Кремля.

Указ опубликован на сайте Кремля в понедельник.

"Назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе", - говорится в документе.

Руденя до данного назначения с 2016 года был губернатором Тверской области.

Александр Гуцан, который занимал должность полпреда президента в СЗФО, на прошлой неделе был назначен генеральным прокурором РФ.



