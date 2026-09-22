Что случилось этой ночью: вторник, 22 сентября

Атака БПЛА на Самарскую область, заявления Макрона по Украине и Ормузу, пожар на Нерюнгринской ГРЭС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Эммануэль Макрон заявил, что готов работать вместе с Дональдом Трампом над согласованием моратория на удары по украинской инфраструктуре. Он также сообщил, что Париж будет сотрудничать с Вашингтоном по вопросам судоходства в Ормузском проливе.

- Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об отражении массированной атаки БПЛА на регион, есть повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов и автомобилей.

- В Якутии произошел пожар на территории Нерюнгринской ГРЭС. Пострадал сотрудник предприятия. По факту пожара проведут расследование.

- Корпус стражей исламской революции готов к затяжной войне с США, заявил представитель КСИР, бригадный генерал Хоссейн Мохебби.

- Компания Lockheed Martin заключила контракт с армией США на производство противокорабельной версии оперативно-тактических ракет PrSM на $1,2 млрд.

- Премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил, что Лондон окажет помощь Эр-Рияду с дозаправкой самолетов в ходе конфликта с йеменскими хуситами.

- Аукцион личных вещей Брижит Бардо в Париже принес организаторам около 1 млн евро ($1,15 млн), что почти в 20 раз превысило оценочную стоимость.