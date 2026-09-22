Около 170 дронов сбили за сутки над Курской областью

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 168 беспилотниках, сбитых над регионом за прошедшие сутки.

"Всего в период с 9:00 21 сентября до 9:00 22 сентября сбито 168 вражеских беспилотников различного типа. 60 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 28 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его данным, в результате атак в слободе Белой Беловского района повреждена линия электропередачи. В настоящее время электроснабжение восстановлено. В селе Малое Солдатское поврежден дом и четыре автомобиля; в поселке Сосновый Бор - крыша дома; в селе Гочево - автомобиль; в деревнях Лошаковка и Корочка уничтожены два автомобиля, повреждено остекление домовладения.

В селе Дурово и деревне Романово Рыльского района повреждены летняя кухня и частный дом.

В результате падения обломков в Курске повреждены крыша, фасад и остекление дома, в селе Букреевка Курского района - остекление и забор дома.

В селе Жеденовка и поселке Красная Стрелица Хомутовского района на территории фермерского хозяйства повреждены крыша и фасад зерноочистительного комплекса, оборудование, сгорело поле. В селе Калиновка повреждена крыша продуктового магазина и магазина автозапчастей.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.