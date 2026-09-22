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Минобороны РФ заявило об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в ходе ночного удара поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, осуществлявшего выпуск топлива для обеспечения ВСУ, заявили в Минобороны России во вторник.

"В Полтавской области (поражен - ИФ) нефтеперерабатывающий завод в населенном пункте Кременчуг - ключевое предприятие топливно-энергетического комплекса Украины, осуществлявшее первичную переработку нефти и выпуск топлива для обеспечения потребностей ВСУ", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Кременчуг Минобороны РФ Украина
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