В Киеве поражено предприятие, производившее комплектующие для ракет "Фламинго"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью нанесли удар в Киеве по промышленному предприятию "Файер Поинт", которое производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности "Фламинго", заявили в Минобороны РФ во вторник.

"В результате удара поражены: в городе Киев: промышленное предприятие (ООО "Файер Поинт") производившее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 "Фламинго", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, также в Киеве нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов (ООО "Грандтерминал"), который использовали ВСУ в качестве логистического узла для приема и распределения дизельного топлива.