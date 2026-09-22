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Водоснабжение Новороссийска снижено на 53% из-за проблем с электричеством

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Подача воды в Новороссийске снижена более чем наполовину из-за проблем с электроснабжением на насосной станции №1, сообщает пресс-служба городского Водоканала.

"В связи с провалом внешнего электроснабжения на НС1 с 6:14 по Москве подача на город Новороссийск снижена на 53%", - говорится в сообщении.

Из-за этого вода в городе подавалась во вторник утром с 6:00до 8:00 по Москве.

Организован подвоз воды по заявкам жителей.

"По окончании работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем аварийная ситуация не прогнозируется", - сообщает пресс-служба.

Водоканал Новороссийск
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