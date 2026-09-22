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Спутниковая группировка РФ достигла почти 400 аппаратов

Спутниковая группировка РФ достигла почти 400 аппаратов
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия в 2026 году запустила около 60 космических аппаратов на орбиту, спутниковая группировка РФ достигла практически 400 спутников, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов во вторник.

"В текущем году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту. Это телекоммуникационные, навигационные и аппараты дистанционного зондирования Земли. Совокупная группировка достигла практически 400 космических аппаратов", - сказал Баканов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Баканов отметил два проекта - космический аппарат "Электро-Л", который позволяет обновлять данные о метеорологической обстановке каждые 15 минут и радиолокационный спутник "Обзор" с высокодетальной съемкой поверхности Земли независимо от погоды.

"Для того, чтобы решать эти задачи, нам очень важно вовлекать частный сектор в реализацию наших космических программ и национального проекта "Космос", - заявил он.

"Завершились все испытания двух космических аппаратов оптико-электронного наблюдения частных игроков", - сообщил глава "Роскосмоса".

"Они оба направлены на космодром Восточный для того, чтобы в октябре обеспечить запуск", - сказал он.

"Оба они высокодетальные и позволят нарастить группировку, которая в любое время дня и суток обеспечивает съёмку поверхности Земли", - отметил Баканов.

Роскосмос Михаил Мишустин Дмитрий Баканов
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