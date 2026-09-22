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Россиянам разрешат снимать наличные в банкомате напрямую со счета цифрового рубля

Россиянам разрешат снимать наличные в банкомате напрямую со счета цифрового рубля
Фото: Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в будущем планирует реализовать возможность снятия наличных в банкомате напрямую со счета цифрового рубля, без необходимости их предварительного перевода на безналичный счет в банке, заявила на открытом онлайн-уроке зампред ЦБ Зульфия Кахруманова.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной).

"Можно ли будет обменивать цифровые рубли в банкомате на наличные? Ответ: Да. Это будет означать, что вы переводите цифровые рубли на безналичный счет через мобильное приложение и снимаете наличные в банкомате. И это как раз еще одна наша задача на будущее, чтобы сделать так, чтобы прямо сразу со счёта цифрового рубля в банкомате можно было снимать наличные", - сказала Кахруманова.

"Хочется сделать пользователям более удобный способ получения наличных в банкомате. И да, мы положили себе такую задачу на следующие этапы - дадим возможность снимать через счёт цифрового рубля непосредственно наличные в банкомате, тоже задача будущего", - добавила она.

С 1 сентября в России начался масштабный запуск проекта цифрового рубля, крупнейшие банки (системно значимые и входящие в число значимых игроков на рынке платежных услуг) и их клиенты - торговые компании с выручкой за прошлый год более 120 млн рублей стали предоставлять своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.

У банков с универсальной лицензией и торговых компаний - их клиентов с выручкой больше 30 млн рублей. за прошлый год такая обязанность наступит 1 сентября 2027 года, а для банков с базовой лицензией и торговых компаний с годовой выручкой от 20 млн до 30 млн рублей - 1 сентября 2028 года.

Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте пяти-семи лет, заявлял регулятор в июне 2025 года.

Банк России Зульфия Кахруманова ЦБ РФ
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