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"Роскосмос" получил 12 тыс. заявок в рамках открытого набора в отряд космонавтов

Глава госкорпорации Баканов сообщил, что 350 человек уже прошли первичный отбор

"Роскосмос" получил 12 тыс. заявок в рамках открытого набора в отряд космонавтов
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов
Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В рамках нового открытого набора в отряд космонавтов с помощью портала Госуслуг было подано 12 тыс. заявок, 350 человек уже прошли первичный отбор, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"В этом году у нас был открытый набор космонавтов, и мы побили рекорд (...) На Едином портале Госуслуг 12 тысяч заявок было, и 350 человек уже прошли первичный отбор. В этом году завершим (отбор - ИФ), объявим имена счастливчиков", - сказал Баканов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

4 февраля в "Роскосмосе" объявили о начале пятого открытого отбора в отряд космонавтов, претенденты должны быть не старше 35 лет, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук.

Возможность электронной подачи документов для участия в открытом отборе открылась 12 апреля на портале Госуслуг.

4 марта начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК), командир отряда Олег Кононенко заявил, что в рамках открытого набора планируется отобрать от четырех до шести человек.

Сообщалось, что отбирать претендентов поручено ЦПК при участии представителей Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Института медико-биологических проблем РАН.

Открытый набор завершится 30 сентября, 10 ноября - подведут его итоги, сообщали в "Роскосмосе".

Это пятый открытый отбор в отряд космонавтов. В 2012 и 2018 годах было отобрано по восемь кандидатов в космонавты, в 2021 и 2024 - по четыре.

На данный момент отряд космонавтов "Роскосмоса" насчитывает 25 человек.

Роскосмос Дмитрий Баканов
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