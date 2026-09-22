Продление работы МКС не повлияет на сроки развертывания Российской орбитальной станции

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года никак не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции (РОС), заявил премьер-министру Михаилу Мишустину глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"К нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня международная космическая станция состоит из двух сегментов: российского и американского - продлить эксплуатацию с 2028 до 2030 год. Мы пошли навстречу и решили еще на два года продлить работу Международной космической станции, но это не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции", - сказал он.

14 июля Баканов сообщил, что "Роскосмос" и NASA договорились о продлении работы МКС до 2030 года. Также сообщалось, что России и США разработали совместную программу завершения полета МКС в конце 2030 года.

25 августа глава "Роскосмоса" сообщил, что обсуждал в июле на Байконуре с главой NASA Джаредом Айзекманом дальнейшее сотрудничество после завершения программы МКС. По его словам, стороны также открыли друг другу ряд технических характеристик космической техники.

Россия занимается созданием новой национальной станции, которая придет на смену МКС. Ее развертывание должно начаться в 2028 году.