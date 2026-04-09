В МАИ начали подготовку проекта космического робота-инспектора для РОС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Московский авиационный институт (МАИ) приступил к подготовке проекта автономного космического аппарата, который будет выполнять диагностику будущей Российской орбитальной станции (РОС) на наличие микроповреждений, сообщила пресс-служба института в четверг.

"В 2027 году в рамках программы разработки Российской орбитальной станции в МАИ запланирован запуск проекта "Робот-инспектор". Планируется создать автономный аппарат, который сможет передвигаться по поверхности солнечных панелей станции и выявлять микроповреждения, вызванные метеоритами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что это поможет внедрять новые методики и технологии устранения дефектов. "Устройство будет постоянно находиться в открытом космосе и отслеживать техническое состояние станции - именно такого "инспектора" сейчас очень не хватает на МКС", - сказали в пресс-службе.

"На текущий момент выполнены предварительные расчёты и проведены начальные исследования, подтверждающие реализуемость концепции", - сообщили в МАИ.

Предполагается, что робот будет небольшого размера - до 250×250 мм. "В рамках проекта прорабатывается концепция шагающего робота на термоактюаторах - устройствах, преобразующих тепловую энергию в механическое движение (например, расширяющихся и сжимающихся при нагреве и охлаждении). Удержание робота на поверхности планируется обеспечить с помощью электроадгезии - технологии, использующей электростатическое притяжение для фиксации", - сказали в пресс-службе института.

Там сообщили, что функционал робота предусматривает установку полезной нагрузки в виде камеры с возможностью использования мультиспектрального режима съёмки. Таким образом фиксация изображений будет производиться не только в видимом диапазоне света, но и в инфракрасном, ультрафиолетовом и других спектрах.

"Собранные камерой данные будут передаваться на борт орбитальной станции, где с помощью нейросетевых алгоритмов будет проводиться их предварительная обработка - например, фильтрация шумов и выделение ключевых объектов. Затем обработанные данные будут отправляться на Землю для дальнейшего анализа", - сказали в МАИ.

Там уточнили, что для создания такого робота инженерам предстоит решить сразу несколько задач: обеспечить питание в экстремальных условиях, разработать систему надежного удержания на поверхности, организовать безопасное перемещение и стабильную работу при резких перепадах температур.

19 февраля текущего года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что развертывание РОС планируется начать в 2028 году.

8 апреля заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников заявил, что развертывание РОС начнется в 2030 году, после отделения от российского сегмента Международной космической станции (МКС). Полную конфигурацию станции планируется развернуть на орбите к 2034 году.

