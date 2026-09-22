ВС РФ заявили об активных боях с целью расширить зону контроля в Харьковской области

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток пресекли все попытки ВСУ выйти из окружения в Харьковской области, в ряде районов ведутся активные боевые действия, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красный Яр, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипуны, Варваровка и Грачовка Харьковской области", - рассказали в военном ведомстве во вторник.

"Все попытки прорыва из кольца окружения пресечены. Потери блокированных формирований ВСУ составили до 40 военнослужащих и боевая бронированная машина. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Подсреднее, Новоселовка, Петропавловка и Приколотное Харьковской области", - сообщили в Минобороны РФ.