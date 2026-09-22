Песков отметил недружественность отказа США дать визу замглавы МИД Алимову

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Отказ США выдать визу замглавы МИД России Александру Алимову для поездки на Генассамблею ООН является очередным недружественным действием по отношению к России и противоречит обязательствам США как штаб-квартиры ООН, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, это будет темой, которая будет ставиться на повестку дня во время контакта с американцами. Это очередные недружественные действия в адрес нашей страны", - сказал он.

Кроме того, "это действия, которые противоречат обязательствам США как принимающего государства для штаб-квартиры ООН", отметил представитель Кремля. "Страна, которая является хозяйкой для штаб-квартиры ООН, не должна допускать таких действий. Наоборот, она обязана обеспечивать равную часть государств - членов Организации Объединенных Наций", - подчеркнул Песков.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают соответствующий шаг США.

США не выдали визу для поездки на мероприятие по линии Генассамблеи ООН Алимову, курирующему направление всемирной организации в российском дипведомстве.