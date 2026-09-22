Беременная женщина пострадала в перевернувшейся в Екатеринбурге машине скорой

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Авария с участием машины скорой помощи произошла в центре Екатеринбурга, сообщили журналистам в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Свердловской области. В скорую врезался кроссовер.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Свердловской области, в скорой помощи, которая опрокинулась набок, везли беременную женщину.

"У будущей мамы диагностированы ушибы, есть подозрение на сотрясение головного мозга. Ее направляют в травматологический стационар, место госпитализации уточняется. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от медицинской помощи отказалась. Водитель и медсестра скорой помощи направились на освидетельствование", - приводятся в сообщении слова главного врача Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Евгения Рузанова.

Автомобиль скорой помощи из Кургана транспортировал беременную женщину на сроке 33-34 недели в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества.

На место происшествия выезжали пять медицинских бригад, в том числе две реанимационные.

Позже в пресс-службе министерства уточнили, женщину отправили для осмотра в Свердловскую областную клиническую больницу N1.