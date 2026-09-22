Военные РФ пресекли попытки прорыва подразделений ВСУ из окружения в районе Доброполья

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье, все попытки прорыва украинских подразделений пересечены, заявили в Минобороны России во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

"Все попытки прорыва противника из окружения пресечены", - заявили в ведомстве.

По данным ведомства, в окружение попали подразделения двух бригад Нацгвардии и штурмового полка ВСУ.

В Минобороны РФ сообщили, что за сутки потери блокированных украинских подразделений составили до 50 военнослужащих.