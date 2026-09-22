В Кремле отметили, что ситуация для Украины ухудшается изо дня в день

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация для Украины ухудшается изо дня в день и так будет продолжаться и дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день, и экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он прокомментировал последние заявления Владимира Зеленского относительно возможности прекращения огня и переговоров об урегулировании.

"В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру", - заявил Песков.

Он напомнил, что "буквально несколько дней тому назад" Зеленский "говорил о том, что ему нужно еще сорок дней, чтобы нанести урон российской экономике".

"И вот здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе. Президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое по сути ничего не даст", - сказал Песков.