Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на втором этаже ТСК "Солнечный" в Стерлитамаке, есть погибшие и пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"По предварительным данным, пострадали семь человек, из которых трое погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели эвакуировали из горящего здания 17 человек.

В МЧС сообщили, что площадь пожара, по предварительным данным, составляет 2,1 тыс. кв. метров.

Тушение осложняется сложной планировкой и конструктивными особенностями здания, а также высокой пожарной нагрузкой, добавили в министерстве.

К ликвидации возгорания привлечены 47 человек и 16 единиц техники. Тушение пожара и разбор конструкций продолжается.

Ранее в ГУ МЧС России по Башкирии сообщили, что возгорание возникло в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке на втором этаже четырехэтажного здания на улице Коммунистической. "На месте задействованы все экстренные службы города, принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации огня. Имеются пострадавшие", - говорилось в сообщении МЧС.