Поиск

Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на втором этаже ТСК "Солнечный" в Стерлитамаке, есть погибшие и пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"По предварительным данным, пострадали семь человек, из которых трое погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели эвакуировали из горящего здания 17 человек.

В МЧС сообщили, что площадь пожара, по предварительным данным, составляет 2,1 тыс. кв. метров.

Тушение осложняется сложной планировкой и конструктивными особенностями здания, а также высокой пожарной нагрузкой, добавили в министерстве.

К ликвидации возгорания привлечены 47 человек и 16 единиц техники. Тушение пожара и разбор конструкций продолжается.

Ранее в ГУ МЧС России по Башкирии сообщили, что возгорание возникло в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке на втором этаже четырехэтажного здания на улице Коммунистической. "На месте задействованы все экстренные службы города, принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации огня. Имеются пострадавшие", - говорилось в сообщении МЧС.

МЧС РФ Стерлитамак Башкирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%

Число жертв пожара в торговом комплексе в Стерлитамаке увеличилось до четырех

Минобрнауки РФ меняет правила приема в вузы с 2027/28 учебного года

 Минобрнауки РФ меняет правила приема в вузы с 2027/28 учебного года

Прокуратура Москвы попросила возбудить уголовное дело против производителя вакцины "Мультикан-8"

 Прокуратура Москвы попросила возбудить уголовное дело против производителя вакцины "Мультикан-8"

Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке

Пожар тушат в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке

ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность

 ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность

Песков отметил недружественность отказа США дать визу замглавы МИД Алимову

 Песков отметил недружественность отказа США дать визу замглавы МИД Алимову

Беременная женщина пострадала в перевернувшейся в Екатеринбурге машине скорой

Жительница Забайкалья осуждена на 17 лет за жестокое убийство годовалой дочери
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11891 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3756 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов