Кремль отметил, что поставки зерна по Черному морю существенно осложнены

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с поставками зерна через Черное море сильно осложнена по вине Киева, Россия переориентирует поставки на альтернативные маршруты и другим покупателям, заявили в Кремле.

"Ситуация с поставками зерна через Черное море существенно осложняется. Причиной этому были действия украинской стороны", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Анкары о прекращении ударов по судам в Черном море, прежде всего, с целью налаживания поставок зерна.

"Что касается российского зерна, то по поручению президента обеспечиваются альтернативные пути транспортировки в альтернативных направлениях", - заявил Песков.