Прокуратура Москвы попросила возбудить уголовное дело против производителя вакцины "Мультикан-8"

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы поставила вопрос о возбуждении уголовного дела после выявления нарушений при производстве лекарственных препаратов для животных у частной компании, сообщили в надзорном ведомстве.

"Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, - говорится в сообщении. - Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных к административной ответственности".

Проверка, которую прокуроры провели вместе с сотрудниками Россельхознадзора, выявила нарушения требований законодательства при производстве ветеринарных лекарств.

По данным СМИ, причиной проверок стали массовые жалобы владельцев собак на тяжелые осложнения и гибель животных (более 300 заявлений) после прививки вакциной "Мультикан-8", произведенной компанией "Ветбиохим".