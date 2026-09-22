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Тема взаимодействия в Арктике не находится на повестке дня РФ и США

Соединенные Штаты и другие арктические государства отказываются взаимодействовать с Россией в этой сфере, заявил Песков

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос взаимодействия России с США и другими арктическими государствами сейчас не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас тема взаимодействия в Арктике не находится на повестке дня. Американцы, другие арктические государства от этого отказываются, от взаимодействия с Россией. Это никоим образом не умаляет роль нашей страны в арктических делах", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли вопрос взаимодействия в Арктике в ходе рабочих контактов с американской стороной.

Комментируя возможное подписание документов между США, Данией и Гренландией, Песков заявил, что это является делом соответствующих государств.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дания, США и Гренландия подпишут договор об укреплении безопасности в Арктике и Северной Атлантике 22 сентября. Также сообщалось, что США намерены возобновить работу двух военных баз в Гренландии.

Дмитрий Песков США Арктика
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