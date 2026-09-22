Дело о жестоком обращении с животными расследуют в нижегородском Дзержинске

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после обнаружения трупов собак в одной из квартир по улице Чапаева в городе Дзержинске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области во вторник.

В квартире нашли 13 далматинцев, а также пять трупов животных..

Хозяйка квартиры и животных была доставлена в отдел полиции для дачи объяснений. Тела собак направлены на исследование в ветеринарную лабораторию.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).