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Дело о жестоком обращении с животными расследуют в нижегородском Дзержинске

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после обнаружения трупов собак в одной из квартир по улице Чапаева в городе Дзержинске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области во вторник.

В квартире нашли 13 далматинцев, а также пять трупов животных..

Хозяйка квартиры и животных была доставлена в отдел полиции для дачи объяснений. Тела собак направлены на исследование в ветеринарную лабораторию.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Дзержинск Нижегородская область МВД
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