Володин связывает ошибочные действия Мерца с ситуацией в экономике Германии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В результате ошибочных действий руководства Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем страна утратила свою экономическую мощь, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Крупнейшая экономика Европы - Германия - в прошлом", - написал Володин во вторник в своем канале в Мах.

Он напомнил, что немногим более 10 лет назад ФРГ для России была одним из ключевых экономических партнеров в Европе. "Получая от нас дешевые энергоресурсы, Германия развивалась. Мы в свою очередь пополняли доходы бюджета, развивали свои отрасли. Все это строилось на принципах взаимовыгодного сотрудничества", - отметил председатель Госдумы.

По его мнению, "сегодняшнее руководство Германии во главе с Мерцем вместо того, чтобы решать проблемы собственных граждан и думать о своей стране, совершило стратегическую ошибку".

"Мерц стал активным участником военных действий на стороне Украине, финансируя неонацистский киевский режим и поставляя ему оружие за счет граждан ФРГ", - написал Володин.

