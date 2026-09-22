Поиск

Володин связывает ошибочные действия Мерца с ситуацией в экономике Германии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В результате ошибочных действий руководства Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем страна утратила свою экономическую мощь, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Крупнейшая экономика Европы - Германия - в прошлом", - написал Володин во вторник в своем канале в Мах.

Он напомнил, что немногим более 10 лет назад ФРГ для России была одним из ключевых экономических партнеров в Европе. "Получая от нас дешевые энергоресурсы, Германия развивалась. Мы в свою очередь пополняли доходы бюджета, развивали свои отрасли. Все это строилось на принципах взаимовыгодного сотрудничества", - отметил председатель Госдумы.

По его мнению, "сегодняшнее руководство Германии во главе с Мерцем вместо того, чтобы решать проблемы собственных граждан и думать о своей стране, совершило стратегическую ошибку".

"Мерц стал активным участником военных действий на стороне Украине, финансируя неонацистский киевский режим и поставляя ему оружие за счет граждан ФРГ", - написал Володин.

Вячеслав Володин Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар тушат в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке

ФАС предложила учесть в тарифах на электричество расходы на безопасность

 ФАС предложила учесть в тарифах на электричество расходы на безопасность

Песков отметил недружественность отказа США дать визу замглавы МИД Алимову

 Песков отметил недружественность отказа США дать визу замглавы МИД Алимову

Беременная женщина пострадала в перевернувшейся в Екатеринбурге машине скорой

Жительница Забайкалья осуждена на 17 лет за жестокое убийство годовалой дочери

Россия c 10 по 20 сентября снизила отгрузки пшеницы на экспорт почти в 4 раза

Водоснабжение Новороссийска снижено на 53% из-за проблем с электричеством

Россиянам разрешат снимать наличные в банкомате напрямую со счета цифрового рубля

 Россиянам разрешат снимать наличные в банкомате напрямую со счета цифрового рубля

"Роскосмос" получил 12 тыс. заявок в рамках открытого набора в отряд космонавтов

 "Роскосмос" получил 12 тыс. заявок в рамках открытого набора в отряд космонавтов

Спутниковая группировка РФ достигла почти 400 аппаратов

 Спутниковая группировка РФ достигла почти 400 аппаратов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3756 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11890 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов