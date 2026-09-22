Госзакупки зерна в РФ рассчитаны на 2026-2027 гг., объем составит 3 млн тонн

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Государственные закупочные интервенции на рынке зерна РФ будут проводиться в 2026-2027 годах, их объем составит 3 млн тонн, сообщается в протоколе Минсельхоза по отбору банка для финансирование госзакупок.

Согласно протоколу, кредитовать госзакупки будет Россельхозбанк. С ним будет заключать договоры агент по проведению интервенций.

"Объем запасов сельскохозяйственной продукции, в отношении которой планируется проведение государственных закупочных интервенций в 2026-2027 годах, составляет зерно: пшеница мягкая 3-4 классов и рожь - 3 млн тонн, - говорится в протоколе. - Фактический объем ежегодной закупки будет зависеть от конъюнктуры рынка соответствующей сельскохозяйственной продукции в пределах объема финансирования".

Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщала, что объем госзакупок может составить от 1 млн до 3 млн тонн.

Госзакупки зерна направлены на поддержку отечественных производителей на фоне трудностей, возникших у аграриев с реализацией зерна из-за проблем с логистикой и повреждением портовой инфраструктуры. Агент по проведению интервенций - "Объединенная зерновая компания" по поручению Минсельхоза начала отбор хранителей зерна госфонда. Он проходит в 14 регионах (Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Волгоградская, Ростовская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области).

В настоящее время объем госфонда составляет 3,7 млн тонн, его основные запасы хранятся в Сибири и Поволжье. Запасы также распределены между Уральским, Центральным и Южным федеральными округами. Основную долю хранящегося зерна - более 3,6 млн тонн составляет продовольственная пшеница. Кроме того, в фонде имеются запасы ржи и ячменя. Зерно размещено на 147 специализированных объектах в 22 регионах РФ.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При закупочных интервенциях государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. При резком росте цен - продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание.

Закупочные торги в последний раз проводились в первой половине 2024 года, товарные - с августа 2024 года по июнь 2025 года. Интервенции проходят на Национальной товарной бирже (НТБ).