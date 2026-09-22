Минобрнауки РФ меняет правила приема в вузы с 2027/28 учебного года

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ подготовило новые правила приема в вузы на 2027/28 учебный год: физика, история и математика станут обязательными на ряде направлений; многопрофильный конкурс отменят; абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не требуется для основного конкурса, а также за другие достижения; в магистратуре ограничат выбор пятью направлениями.

Проект изменений ведомственных приказов опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Минобрнауки России подготовило проект изменений в порядок приема в российские университеты - приказ Минобрнауки России от 27.11.2024 № 821, а также в перечень вступительных испытаний - приказ Минобрнауки России от 27.11.2024 № 820", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

В частности, документом предусматривается, что физика станет обязательным вступительным испытанием на все направления и специальности группы "машиностроение"; история - обязательным экзаменом там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием; математика - обязательной на всех специальностях в области информационной безопасности.

"Таким образом, количество направлений подготовки и специальностей, где физика является обязательным предметом, увеличено до 37. (...) Количество направлений подготовки и специальностей, где история будет являться обязательным экзаменом при приеме, увеличено до 35", - говорится в пояснительной записке к перечню.

Кроме того, министерство отменяет многопрофильный конкурс. "Прием сразу на несколько специальностей внутри одной укрупненной группы специальностей, при котором абитуриент до конца не понимал, куда именно он будет зачислен, больше не будет. Теперь конкурс станет проводиться на конкретную специальность или направление", - пояснили в пресс-службе.

В магистратуре также вводится ограничение: подать документы в одном вузе можно будет максимум на пять направлений, по аналогии с бакалавриатом, сообщили в Минобрнауки. Это обусловлено тем, что сроки приема в магистратуру не позволяют сдать вступительные испытания более чем по пяти направлениям подготовки. Существующая в ряде случаев практика сдачи абитуриентами двух и более испытаний в один день отрицательно влияет на их результаты.

Помимо этого, по желанию абитуриента баллы будут начисляться за дополнительный результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует в основном конкурсе - за 60 и более баллов по математике, физике, химии, информатике или биологии. "Так повышается значимость каждого сданного ЕГЭ. Число дополнительных баллов зависит от результата: 60 - 74 балла: 15 баллов; 75 - 89 баллов: 20 баллов; 90 - 100 баллов: 25 баллов. Это повысит позицию абитуриента в конкурсном списке, а также даст возможность университету принять на обучение наиболее подготовленных студентов", - уточнили в пресс-службе.

Минобрнауки также предлагает начислять абитуриентам баллы за дополнительное образование по федеральному проекту "Код будущего", подготовку в организациях Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) и медаль Совета Федерации "За проявленное мужество".

Проектом приказа министерства уточняются правила приема победителей и призеров олимпиад школьников из перечня Российского совета олимпиад школьников. Поступить без вступительных испытаний смогут только победители, а учитываться будут результаты олимпиад только за 10-11 классы. Так закрепляется практика, которая уже сложилась в большинстве вузов. Перечень олимпиад, дающих такое право, каждый вуз по-прежнему будет утверждать самостоятельно, отметили в Минобрнауки.

Как заявили в пресс-службе, порядок приема дополняется нормами о возможности оплаты обучения средствами материнского капитала или образовательного кредита. Устанавливается обязательность при платном приеме оплаты обучения за первый семестр. "Данная мера нацелена на решение проблемы "виртуального" конкурса: действующие сегодня правила оставляют возможность поступающему заключить договоры сразу с несколькими вузами, занимая тем самым на стадии поступления несколько платных мест, на которые уже не могут претендовать другие абитуриенты. Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников", - добавили там.

Запланированные изменения могут начать действовать с 2027/28 учебного года.