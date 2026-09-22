Число жертв пожара в торговом комплексе в Стерлитамаке увеличилось до четырех

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших на пожаре в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке (Башкирия) возросло до четырех, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"По уточненным данным, пострадали восемь человек, из которых четверо погибших и четверо госпитализированы", - говорится в сообщении.

Объявлена локализация пожара на площади 2,1 тыс. кв. метров, добавили в ведомстве.

Ранее в ГУ МЧС России по Башкирии сообщили, что возгорание возникло в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке на втором этаже четырехэтажного здания на улице Коммунистической. В МЧС заявляли о троих погибших и четырех пострадавших на пожаре и эвакуации из горящего здания 17 человек.

Тушение осложняется сложной планировкой и конструктивными особенностями здания, а также высокой пожарной нагрузкой, добавили в министерстве.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что на данный момент в ГКБ № 1 Стерлитамака находятся три женщины и один подросток.

"Одна из них в тяжёлом состоянии в реанимации. Состояние трёх других, в том числе 27-летней девушки, выпрыгнувшей с высоты третьего этажа, и 16-летней девочки, оценивается как средней степени тяжести", - написал Рахматуллин в своем канале в Мах .

Следственными органами СК России по Башкортостану возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту пожара в торгово-сервисном комплексе "Солнечный".