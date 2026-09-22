В Ленобласти после жалоб на нападения на собак отстрелили трех волков

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Лужском районе Ленинградской области отстрелили трех волков после жалоб на нападение хищников на собак, сообщает пресс-служба областного Комитета по охране животного мира.

"В начале сентября в комитет поступили обращения от жителей поселка Приозерный и деревни Жирядки Лужского района на заходы волка в жилую зону и нападения на домашних животных", - говорится в сообщении.

Специалисты выехали на место и подтвердили, что волк заходил в частный сектор ночью, нападал на собак.

"По результатам обследования и с учетом неоднократных обращений граждан комитетом было принято решение о регулировании численности волка. Охотпользователю в срок до 9 октября было поручено изъять три особи. На сегодняшний день все три особи добыты", - отмечает пресс-служба.

Комитет продолжит мониторить ситуацию.