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В Коми подозреваемого в поджоге избирательного участка поместили под домашний арест

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Печорский городской суд поместил под домашний арест подозреваемого в покушении на поджог избирательного участка, сообщила пресс-служба судов региона. О такой мере пресечения попросило следствие.

Постановление в законную силу еще не вступило.

Дело подозреваемого расследуется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК (покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога).

По версии следствия, вечером 19 сентября в деревне Медвежской Печорского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил легковоспламеняющейся жидкостью крыльцо запасного входа здания учреждения культуры, в котором располагался избирательный участок, и затем разжег пламя. Пожар быстро потушили полицейские, которые затем задержали подозреваемого.

Коми Печорский район Печорский городской суд
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