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Выход рек из берегов ожидают в непогоду в Сочи

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Власти Сочи просят отдыхающих 23 и 24 сентября покинуть пляжи и стихийные кемпинги у рек и водоемов из-за надвигающегося на курорт комплекса гидрометеорологических явлений, сообщает пресс-служба администрации Сочи во вторник.

По данным метеорологов, 23 и 24 сентября на территории Сочи и федеральной территории Сириус пройдут сильные дожди и ливни, местами с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне повышается риск схода селевых потоков.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. При необходимости, в том числе при угрозе выхода рек из берегов, будут задействованы сиренно-речевые установки.

Проверена готовность пунктов временного размещения на случай возникновения необходимости эвакуации населения. Санаторно-курортные организации и службы спасения предупреждены о предстоящей непогоде. Подразделения МЧС также приведены в режим повышенной готовности.

Сочи
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