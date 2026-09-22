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Коррупционное имущество на территории детского центра в Анапе обращено в доход РФ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Анапский городской суд изъял в пользу РФ объекты недвижимости, расположенные на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Смена" в Анапе (Краснодарский край) и прилегающей к нему территории, которые принадлежали бывшим должностным лицам и членам их семей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Ответчиками по иску стали 36 физических и 7 юридических лиц. "Действия ответчиков представляют собой незаконное приобретение личного состояния и оцениваются как акты коррупции (...). Суд обратил в доход государства все объекты недвижимости, принадлежащие ответчикам, расположенные на территории ВДЦ "Смена" и прилегающей к нему территории", - говорится в сообщении.

В частности, в числе ответчиков - Николай Иванюшкин, который с 1987 по 2013 год руководил ВДЦ "Смена", в 2010-2013 годах был депутатом Совета Анапы, а в 2013-2015 годах - депутатом Заксобрания Краснодарского края; Михаил Боюр, в 1994-2000 годах занимавший должность главы администрации Анапы, а в 2006-2016 годах - замглавы администрации Анапского района; Владимир Павлов, который в 1991-2005 годах возглавлял УГИБДД ГУВД по Краснодарскому краю; Сергей Болотов, в 1994-2001 годах являвшийся замначальника УЭБиПК ГУВД по региону; Виталий Шевченко, в 1993-2001 годах руководивший ОБЭП УВД Анапы. Установлено, что все они использовали служебные полномочия и политическое влияние для незаконного обогащения себя, родственников и подконтрольных структур за счет госимущества, отмечает пресс-служба.

В результате незаконных действий указанных лиц в водоохранной зоне Черного моря появились девять гостиниц (18,8 тыс. кв. м), три кафе (700 кв. м), две столовые (351 кв. м), четыре торговые точки (922 кв. м) и недостроенный отель (860 кв. м). Эти объекты распределили между родственниками и доверенными лицами ответчиков, а доходы от захваченного имущества шли на развитие их бизнеса. Сейчас девять объектов недвижимости на землях ВДЦ "Смена" общей кадастровой стоимостью около 60 млн рублей снесены.

Краснодарский край Анапа
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