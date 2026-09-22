Поиск

"Роскосмос" продлит использование ракет "Союз-2.1б" для запусков кораблей к МКС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ракету-носитель "Союз-2.1б", использовавшуюся ранее для вывода на орбиту космических аппаратов, адаптировали для запусков грузовых кораблей "Прогресс МС" к Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе".

"Сейчас ракету-носитель "Союз-2.1б" адаптировали для запусков грузовых кораблей "Прогресс МС" в рамках пилотируемой программы. Это позволит в дальнейшем доставлять к МКС, а также к будущей Российской орбитальной станции (РОС), больше полезного груза и расширяет линейку ракет, используемых в пилотируемом космонавтике", - сообщили в госкорпорации.

"Использование ракет-носителей "Союз-2.1а" для запусков автоматических космических аппаратов, а также для пилотируемых полётов к МКС будет продолжено", - заявили в "Роскосмосе".

16 сентября ракета-носитель "Союз-2.1б" впервые запустила к МКС грузовой корабль "Прогресс МС". До этого пуски осуществлялись с помощью ракеты "Союз-2.1а".

В "Роскосмосе" отметили, что "Союз-2.1б" отличает от "Союза-2.1а" более энергоэффективный и современный двигатель третьей ступени РД-0124 (14Д23).

Роскосмос Прогресс МКС Союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар в торговом комплексе в Стерлитамаке полностью потушен

 Пожар в торговом комплексе в Стерлитамаке полностью потушен

Гражданин Чехии арестован на 13 суток со штрафом за пикет на Красной площади

Слуцкий сообщил, что ему не дали визу в США для участия в Генассамблее ООН

Рост цен на пшеницу на юге России сменился их падением

Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%

 Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%

Число жертв пожара в торговом комплексе в Стерлитамаке увеличилось до четырех

Минобрнауки РФ меняет правила приема в вузы с 2027/28 учебного года

 Минобрнауки РФ меняет правила приема в вузы с 2027/28 учебного года

Прокуратура Москвы попросила возбудить уголовное дело против производителя вакцины "Мультикан-8"

 Прокуратура Москвы попросила возбудить уголовное дело против производителя вакцины "Мультикан-8"

Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке

Пожар тушат в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11892 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3757 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов