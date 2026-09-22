"Роскосмос" продлит использование ракет "Союз-2.1б" для запусков кораблей к МКС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ракету-носитель "Союз-2.1б", использовавшуюся ранее для вывода на орбиту космических аппаратов, адаптировали для запусков грузовых кораблей "Прогресс МС" к Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе".

"Сейчас ракету-носитель "Союз-2.1б" адаптировали для запусков грузовых кораблей "Прогресс МС" в рамках пилотируемой программы. Это позволит в дальнейшем доставлять к МКС, а также к будущей Российской орбитальной станции (РОС), больше полезного груза и расширяет линейку ракет, используемых в пилотируемом космонавтике", - сообщили в госкорпорации.

"Использование ракет-носителей "Союз-2.1а" для запусков автоматических космических аппаратов, а также для пилотируемых полётов к МКС будет продолжено", - заявили в "Роскосмосе".

16 сентября ракета-носитель "Союз-2.1б" впервые запустила к МКС грузовой корабль "Прогресс МС". До этого пуски осуществлялись с помощью ракеты "Союз-2.1а".

В "Роскосмосе" отметили, что "Союз-2.1б" отличает от "Союза-2.1а" более энергоэффективный и современный двигатель третьей ступени РД-0124 (14Д23).