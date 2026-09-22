КС подтвердил право вдов военных, умерших от военных травм, на две пенсии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Конституционный суд России подтвердил право на получение двух пенсий супругами военнослужащих, умерших вследствие военной травмы, а не только погибших на службе. Постановление опубликовано на сайте суда.

Поводом для вынесения постановления стала проверка части 2 статьи 7 закона "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей". Проверку КС провел по жалобе вдовы военнослужащего Марианны Ларькиной.

Муж Ларькиной проходил службу во внутренних войсках МВД. В 2004 году он был признан инвалидом I группы вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязанностей. Травма исключала дальнейшую службу, он был уволен, а спустя месяц умер.

В 2017 году Ларькиной по достижении 50 лет назначили две пенсии: досрочную по старости и пенсию по потере кормильца по линии МВД России. Однако в 2021 году выплату второй пенсии сначала прекратили, а затем восстановили в связи с прекращением выплаты страховой пенсии по старости.

Территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования отказался восстановить Ларькиной пенсию по старости, указав, что ее супруг не погиб, а умер вследствие военной травмы, тогда как оспариваемая норма дает право на две пенсии лишь супругам погибших военнослужащих-контрактников. Суды согласились с этим, указав, что норма содержит слово "погибший", а не "умерший", поэтому применима лишь к военнослужащим, смерть которых наступила сразу при исполнении обязанностей военной службы.

Конституционный суд пришел к выводу, что норма не соответствует Конституции, так как на практике не дает вдовам, не вступившим в новый брак, одновременно получать две пенсии, если их супруг умер после увольнения со службы из-за военной травмы, в том числе увечья или заболевания, которые, согласно заключению военно-врачебной экспертизы, были получены при исполнении обязанностей военной службы, обусловили признание негодным к ней, установление инвалидности, а в дальнейшем - смерть.

Суд подчеркнул, что при установлении причины инвалидности и смерти ключевое значение имеет причинная связь полученных увечий и заболеваний с исполнением обязанностей военной службы, и для социальной защиты семьи военнослужащего военной травмой признают как гибель при получении увечья на службе, так и смерть от отсроченных последствий увечья либо заболевания, связанного со службой, независимо от срока после увольнения, согласно заключению военно-врачебной экспертизы. Как гибель, так и смерть военнослужащего от увечий или заболеваний, полученных при исполнении обязанностей военной службы, охватываются единой причиной смерти "военная травма", поэтому они должны порождать одинаковые правовые последствия, указал КС.

Между тем суд обнаружил, что законодатель, расширяя круг лиц, имеющих право на две пенсии, одна из которых - по случаю потери кормильца-военнослужащего, и обуславливая это право для членов семей не только гибелью, но и смертью вследствие военной травмы, не скорректировал оспариваемую норму соответствующим образом, а именно: не дополнил формулировку, содержащую слово "погибший", словом "умерший".

В итоге не вступившие в новый брак супруги военнослужащих стали единственной категорией, для кого основание на получение двух пенсий сформулировано более узко, и оказались поставлены в худшее положение только из-за времени возникновения последствий увечья или заболеваний, приведших к смерти, что не имеет разумного оправдания, полагает КС.

Теперь законодатель должен внести изменения в регулирование. До тех пор таким супругам предоставляется право на две пенсии одновременно.

Дело заявительницы, а также дела других супругов военнослужащих, оказавшихся в аналогичной ситуации, подлежат пересмотру.