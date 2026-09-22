В Рязанской области запустили в Max чат-бот с картой укрытий

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова разработан и запущен в работу чат-бот "Карта укрытий", сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Чат-бот создан на платформе национального мессенджера Max. С его помощью жители региона могут найти ближайшие укрытия по геолокации. После предоставления доступа через смартфон к своему местоположению сервис представит список ближайших точек с расстоянием до них. Расположение каждого укрытия будет отражено на интерактивной карте", - сказано в сообщении.

Сейчас в базе есть информация о более чем 1600 объектах. Работа по ее дополнению и уточнению будет продолжена.