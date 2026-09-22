Макрон предостерег от монополии США и Китая на ИИ и призвал к созданию альтернативной модели

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к формированию повестки сотрудничества в области искусственного интеллекта для защиты наиболее чувствительных элементов, затрагивающих национальную безопасность.

"Мы должны признать, что сегодня возникают проблемы, особенно в областях космоса, обороны и кибербезопасности, над которыми мы должны восстановить контроль", - сказал Макрон, выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН.

В частности, он указал на необходимость создания "альтернативной модели" ИИ, чтобы избежать зависимости от США или Китая.

Французский президент считает, что "коалиция независимых игроков, которые не хотят стать вассалами ни одной из двух крупнейших мировых держав, должна объединиться для разработки передовой модели с открытым исходным кодом, объединив имеющиеся вычислительные мощности и инвестиционные ресурсы", которыми стороны будут пользоваться совместно.