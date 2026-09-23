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Армения обсуждает с США, Россией, КНР, Францией и Южной Кореей строительство в республике следующей АЭС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Армения в настоящее время принимает решение относительно строительства следующей атомной электростанции и ведет переговоры с различными партнерами, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии на ежегодном саммите "Конкордия" в США.

"У нас есть атомная электростанция, которая была построена в советские времена, и срок ее эксплуатации приближается к завершению. Сейчас мы принимаем решение о следующей атомной электростанции и ведем переговоры с различными партнерами - США, Россией, Китаем, Францией, Южной Кореей. Мы ищем лучшее предложение, чтобы начать строительство новой атомной электростанции", - сказал Пашинян.

Он отметил, что с учетом новых технологий у Армении есть хорошие возможности обеспечить энергетическую самодостаточность.

"У нас огромный потенциал солнечной энергии, и мощности солнечной генерации развиваются очень быстро. Самой важной темой для нас является создание накопительных мощностей, поскольку у нас пока нет таких возможностей. В этом направлении мы работаем", - сказал премьер.

Армения Никол Пашинян США
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