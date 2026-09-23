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ВС РФ поразили в Киеве и области склад материалов для производства БПЛА и промпредприятие

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе ночного удара в Киеве и Киевской области поразили склад хранения материалов для производства беспилотников и промышленное предприятие, заявили в Минобороны РФ в среду.

"В городе Киев и Киевской области: (поражены - ИФ) склад хранения материалов для производства беспилотных летательных аппаратов; промышленное предприятие (ООО "Туканс")", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, промпредприятие находилось в населенном пункте Вишневое (Киевская область) и осуществляло выпуск комплектующих для беспилотников.

В Минобороны РФ заявили, что в результате ночного удара беспилотниками поражены предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, логистические центры, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

В ведомстве, в частности, отметили, что в Одессе нанесены удары по трем логистическим центрам, в которых хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ.

По информации Минобороны РФ, ночью нанесен удар по складу комплектующих для беспилотных летательных аппаратов в Мирном Одесской области.

В министерстве также заявили, что российские военные ночью нанесли удар по связанному с украинской армией судну в Черном море. "На переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения", - объявило ведомство.



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Минобороны РФ Киев Киевская область
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