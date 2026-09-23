МЧС РФ проведет летом учения "Безопасная Арктика"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Межведомственные учения МЧС РФ пройдут летом по маршруту Трансарктического транспортного коридора, сообщили в министерстве в среду.

"Очередные межведомственные опытно-исследовательские учения сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в Арктической зоне России "Безопасная Арктика" ведомство организует в июле 2027 года", - говорится в сообщении.

Участники проведут учения по реагированию на различные ЧС в условиях северного лета.

Масштабные учения "Безопасная Арктика" МЧС РФ организует с 2021 года. При этом условия сценариев учений каждый раз меняются и усложняются. В прошлый раз все действия специалисты отрабатывали суровой зимой в условиях полярной ночи.