Поиск

Режим беспилотной опасности отменен в Челябинской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Режим беспилотной опасности отменили в Челябинской области, сообщается в официальном канале Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона (РСЧС) в мессенджере Max.

"Отбой "Беспилотной опасности" на территории Челябинской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, режим был введен утром в среду, также на несколько часов ограничивалась работа аэропорта Магнитогорска. В настоящее время ограничения отменили, аэропорт принимает воздушные суда.

Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Задержан владелец горевшего торгового комплекса в Стерлитамаке

 Задержан владелец горевшего торгового комплекса в Стерлитамаке

"Роскосмос" анонсировал повышение точности системы ГЛОНАСС в 2027 г. до 2,8 м

 "Роскосмос" анонсировал повышение точности системы ГЛОНАСС в 2027 г. до 2,8 м

Все регионы РФ сформировали запасы топлива к отопительному сезону

 Все регионы РФ сформировали запасы топлива к отопительному сезону

Доступ к пляжам Сочи открыт после отмены угрозы атаки безэкипажных катеров

 Доступ к пляжам Сочи открыт после отмены угрозы атаки безэкипажных катеров

Кабмин РФ поддержал законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами

 Кабмин РФ поддержал законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами

В аэропортах Геленджика и Сочи сняты ограничения на полеты

 В аэропортах Геленджика и Сочи сняты ограничения на полеты

Режим повышенной готовности ввели в Нерюнгринском районе Якутии после пожара на ГРЭС

Мужчина погиб в результате нападения медведя в Красноярском крае

Движение по Крымскому мосту перекрыто

 Движение по Крымскому мосту перекрыто
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11897 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3761 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов