Режим беспилотной опасности отменен в Челябинской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Режим беспилотной опасности отменили в Челябинской области, сообщается в официальном канале Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона (РСЧС) в мессенджере Max.

"Отбой "Беспилотной опасности" на территории Челябинской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, режим был введен утром в среду, также на несколько часов ограничивалась работа аэропорта Магнитогорска. В настоящее время ограничения отменили, аэропорт принимает воздушные суда.