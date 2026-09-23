Лавров отметил зарубежную военно-биологическую активность под мирными предлогами

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Биологическая активность отдельных государств за пределами своих территорий под видом мирных целей вызывает серьезные вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Серьезные вопросы в контексте соблюдения Конвенции вызывает военно-биологическая активность отдельных государств за пределами их национальной территории под предлогом сотрудничества в профилактических или других мирных целях, как заявляется", - сказал Лавров в обращении к участникам семинара по национальному выполнению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), который начался в Москве в среду.

Как отметил глава МИД РФ, вступившая в силу в 1975 году Конвенция "стала первым международным юридически обязывающим документом, который поставил вне закона целую категорию оружия массового уничтожения", однако "и полвека спустя проблема обеспечения биологической безопасности не утратила остроты".

"Среди факторов риска - трансграничный характер биологических угроз, потенциально ненадлежащее применение биотехнологий, а также возможное использование биологических агентов и токсинов в качестве оружия террористами", - указал Лавров.

По словам главы МИД РФ, "в этой связи как никогда востребованы усилия по универсализации и укреплению режима КБТО".

"Россия - одна из стран-депозитариев Конвенции - считает основными приоритетами на этом направлении разработку универсального юридически обязывающего и недискриминационного протокола к Конвенции с эффективным механизмом проверки, а также строгое выполнение государствами-участниками обязательств по Конвенции на национальном уровне", - отметил Лавров.