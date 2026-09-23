Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в РФ почти на 10% в этом году

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Потребление алкоголя в России снизилось почти на 10% в текущем году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду в ходе всероссийского конгресса "Здоровое питание - путь к здоровью нации" в Минеральных Водах (Ставропольский край).

"В этом году - это снижение потребления алкоголя по многим направлениям практически в районе 10%. Это хороший результат, и нам нужно продолжать двигаться", - сказал Мурашко.

Согласно презентации к выступлению министра здравоохранения РФ, число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным алкоголизмом составляет 41,3 человека на 100 тыс. человек.

По данным на слайде, у 70% населения имеется один из факторов риска - употребление алкоголя, табака, недостаточная физическая активность или нездоровое питание.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщал, что за последние пять-шесть лет потребление алкоголя в России снизилось на 15%. По его словам, согласно данным на июль 2026 года, среднее потребление алкоголя в стране составило около 7,57 литра на человека в год.

Глава Минздрава РФ ранее говорил, что потребление алкоголя и табака в России снижается, об этом свидетельствуют статистические данные, которые основываются на объемах продаж.

Всероссийский конгресс "Здоровое питание - путь к здоровью нации" проходит в Минеральных Водах 23-24 сентября.