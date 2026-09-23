В Москве рассчитывают договориться с Дамаском о судьбе российских баз в Сирии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что сумеют договориться с сирийскими властями по вопросу о дальнейшей судьбе российских баз в Сирии.

"Мы рассчитываем на то, что у нас и дальше получится вместе с нашими сирийскими собеседниками находить понимание по самым сложным вопросам", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление лидера Сирии Ахмеда аш-Сараа о том, что в его стране не будет иностранных баз.

Представитель Кремля отметил при этом: "Мы поддерживаем наши контакты с сирийской стороной, мы удовлетворены тем, как идет обсуждение".

Аш-Шараа заявил накануне в Нью-Йорке, что Сирия стремится к полному суверенитету без иностранных военных баз. А доставшиеся по наследству российские военные базы теперь преобразованы в центры подготовки для сирийской армии, сказал он.



