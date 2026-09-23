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Проходящий по делу "ЕвроТранса" генерал Мальков стал фигурантом еще двух дел

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В отношении замначальника Главного управления МВД России по Московской области - начальника тыла генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова возбуждены новые уголовные дела.

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"Прошу приобщить к материалам дела рапорты сотрудников о причастности Малькова к иным преступлениям, а также о возбуждении в отношении него двух уголовных дел", - заявил следователь по делу в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на арест генерала.

По его словам, уголовные дела были возбуждены 22 сентября. Подробностей дел следователь не сообщил.

Мещанский суд Москвы ранее заключил под стражу председателя совета директоров ПАО "ЕвроТранс" Игоря Мартышова по делу о хищении топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции. Также были арестованы трое топ-менеджеров "ЕвроТранс", замначальника Главного управления МВД по Московской области - начальник тыла генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД России по Московской области полковник Алексей Суяров и глава отдела ЦХиСО подмосковного главка подполковник Анна Левина.

Как говорила представитель МВД Ирина Волк, все трое сотрудников уволены из органов внутренних дел.

Уголовное дело, возбужденное по статье об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), расследует Следственный департамент МВД. Как говорила Волк, устанавливаются обстоятельства и соучастники преступной деятельности, а также иные потерпевшие.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов "Трасса", парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв.м каждый.

Мартышов - мажоритарный акционер "ЕвроТранса": согласно последнему опубликованному списку аффилированных лиц, его доля в УК компании составляет 44,1%.

"ЕвроТранс" последние месяцы испытывает финансовые трудности с обслуживанием своего публичного долга. Ситуация осложняется тем, что эмитенту предъявлены крупные судебные иски, совокупный объем которых перевалил за 37 млрд рублей.

ЕвроТранс Сергей Мальков Мещанский суд Мосгорсуд МВД Игорь Мартышов
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