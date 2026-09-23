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Песков назвал недальновидной политикой нагнетание Европой русофобских настроений

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Нагнетание русофобских настроений, которым занимается Великобритания и другие европейские страны, - это недальновидная политика, которая не способствует разрядке напряженности и деэскалации на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С нашей точки зрения, это абсолютно недальновидная политика. Это никоим образом не приближает нас к каким-то шагам, которые в перспективе могли бы привести к разрядке напряженности и к деэскалации на европейском континенте", - сказал Песков журналистам в среду.

"Нагнетание русофобских настроений и такое поддерживание атмосферы тотальной русофобии - это то, чем Британия занимается. И сейчас, наверное, в унисон с Британией этим занимаются и немцы, и французы, ряд других европейских государств", - отметил он.

Так Песков прокомментировал слова премьера Великобритании Энди Бернема, обвинившего Россию в распространении лжи, дезинформации, эксплуатации человеческих страхов.

Дмитрий Песков Великобритания Энди Бернем
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