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Депутат петербургского Закса Рахова получила пять лет условно

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Калининский суд Петербурга признал депутата городского Заксобрания седьмого созыва Елену Рахову виновной по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) с фиктивным трудоустройством в школу №619 Калининского района, сообщила пресс-служба городских судов.

Подсудимой назначено пять лет условно с испытательным сроком 4,5 года. Также ей назначили штраф на сумму свыше 2,5 млн рублей и на 1 год и 8 месяцев запретили работать на госслужбе в органах исполнительной власти на должностях, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Также виновными были признаны другие участницы преступной группы Ирина Байкова, Наталья Пустильник и Екатерина Коледина.

Обвинение настаивало, что Байкова, работавшая директором школы №619 до 2023 года, вступила в сговор со специалистом по кадрам той же школы Пустильник, а также Раховой, работавшей с 2004 по 2013 год заместителем главы Калининского района, чтобы похитить выплаты, предназначенные фиктивно трудоустроенным ими в школу сотрудникам, в частности администраторам и уборщикам. В 2019 году, указывало обвинение, к преступной группе присоединилась руководитель организационно-протокольного отдела, а позже заместитель директора школы Коледина.

"Таким образом, Байкова, Пустильник, Коледина и Рахова, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, с использованием служебного положения, совершили хищение путём обмана денежных средств ГБОУ СОШ №619 в сумме не менее 24 214 351 рубля 27 копеек", - говорится в сообщении.

Суд признал Байкову виновной в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК, назначил 6,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом свыше 2,1 млн рублей, лишил ее права занимать определенные должности на 2 года. Дело по части 1 статьи 285 УК (злоупотребление полномочиями) прекращено за истечением срока давности.

Пустильник также признана виновной по части 4 статьи 159 УК, приговорена к 6 годам условно с испытательным сроком на 4,5 года и штрафом свыше 1,2 млн рублей, лишена права занимать должности, связанные с подбором кадров, на 2 года. Дело по части 5 статьи 33 части 1 статьи 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями) прекращено за истечением срока давности.

Коледина признана виновной по части 4 статьи 159 УК, приговорена к 5 годам лишения свободны условно с испытательным сроком в 4,5 года и штрафом более 1,2 млн рублей, лишена права занимать определенные должности на 1 год 8 месяцев.

С фигурантов также взыскан материальный вред почти на 21 млн рублей в пользу администрации Калининского района в рамках гражданского иска.

Рахова была депутатом Законодательного собрания Петербурга в пятом, шестом и седьмом созывах. В последний раз избрана от "Единой России" по одномандатному избирательному округу №7 в 2021 году. На выборы 2026 года в Заксобрание восьмого созыва не выдвигалась. До избрания в парламент работала замглавы Курортного района, сотрудником Санкт-Петербургской избирательной комиссии, первым заместителем руководителя канцелярии губернатора Петербурга, первым замглавы Калининского района Петербурга.

В 2023 году сообщалось, что членство в "Единой России" Раховой и Байковой, которая являлась депутатом муниципалитета №21, будет приостановлено в связи с предъявлением им обвинений.

Заксобрание Петербург Калининский суд Елена Рахова
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