Бывший замначальника полиции Подмосковья Мальков переведен под домашний арест

Фото: Михаил Жбанков/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд перевел под домашний арест бывшего замначальника подмосковной полиции - начальника тыла генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, проходящего по делу главы совета директоров "ЕвроТранс".

"Постановление Мещанского суда Москвы об избрании в отношении Малькова меры пресечения в виде заключения под стражу изменить. Избрать в отношении Малькова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 5 ноября", - огласил решение судья.

Из-под стражи генерал будет освобожден уже 23 сентября, когда документы поступят в СИЗО. При этом суд ввел для Малькова ряд ограничений. Так, ему запрещено покидать без разрешения следователя место жительства, общаться с кем-либо, кроме родственников, а также пользоваться любыми средствами связи.

Адвокат Сергей Гуров на заседании обратил внимание суда, что Мальков прослужил в органах внутренних дел более 40 лет, имеет многочисленные государственные и ведомственные награды. Среди них - МВД России "За доблесть в службе", памятная медаль "За службу на Северном Кавказе", наградное холодное оружие, благодарность президента Российской Федерации, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" ll степени, орден Почета, орден Александра Невского, нагрудный знак Почетный сотрудник МВД, медаль "За участие в специальной военной операции", медаль "За безупречную службу в МВД".

Кроме того, он отметил состояние здоровья, которое не позволяет его подзащитному находиться в СИЗО.

После заседания защитник выразил удовлетворение решением Мосгорсуда.

Он пояснил, что в настоящее вовремя по делу не установлен точный ущерб или количество якобы похищенного топлива. Для этого по делу назначен ряд экспертиз, в том числе бухгалтерская и комплексная финансово-экономическая.

В суде следователь сообщил, что на Малькова 22 сентября завели еще два уголовных дела, не раскрыв подробностей.

Мещанский суд ранее в сентябре арестовал председателя совета директоров ПАО "ЕвроТранс" Игоря Мартышова по делу о хищении топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции. Также были арестованы три топ-менеджера "ЕвроТранса", Мальков, глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД России по Московской области полковник Алексей Суяров и глава отдела ЦХиСО подмосковного главка подполковник Анна Левина. Все три офицера были уволены из органов внутренних дел.

Уголовное дело, возбужденное по статье об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), расследует Следственный департамент МВД. Как говорила Волк, устанавливаются обстоятельства и соучастники преступной деятельности, а также иные потерпевшие.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов "Трасса", парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв.м каждый.

Мартышов - мажоритарный акционер "ЕвроТранса": согласно последнему опубликованному списку аффилированных лиц, его доля в УК компании составляет 44,1%.

"ЕвроТранс" последние месяцы испытывает финансовые трудности с обслуживанием своего публичного долга. Ситуация осложняется тем, что эмитенту предъявлены крупные судебные иски, совокупный объем которых перевалил за 37 млрд рублей.