Трое детей погибли в Дагестане из-за пожара в частном доме

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пожар в одном из частных домовладений в Каякентском районе Дагестана унес жизни троих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры республики в среду.

"23 сентября в результате пожара в частном доме в поселке Инчхе погибли трое детей 2019, 2022 и 2024 годов рождения", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

Кроме того, прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту гибели детей.