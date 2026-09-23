Глава МИД России подтвердил поддержку требований Гаваны к США прекратить блокаду

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров "на полях" 81-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей и подтвердил ему поддержку Москвой требования Гаваны о незамедлительном и полном прекращении торговой, экономической, финансовой и энергетической блокады со стороны США, сообщили в МИД России.

"Лавров подтвердил незыблемую поддержку справедливому требованию Гаваны о незамедлительном и полном прекращении торговой, экономической, финансовой, а в последнее время и энергетической блокады со стороны США. Отметил необходимость исключения дружественной нам Кубы из американского одиозного списка так называемых стран-спонсоров терроризма и осудил экстерриториальный характер вводимых против Острова Свободы односторонних ограничительных мер", - говорится в сообщении.

В ходе встречи подтверждена "нацеленность на продолжение диалога и взаимодействия в интересах укрепления российско-кубинского стратегического партнёрства, а также обеспечения глобальной и региональной безопасности, формирования более справедливого многополярного мироустройства на основе уважения суверенитета государств и их права на выбор собственного пути развития", отметили на Смоленской площади.

Министры провели конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили отдельные аспекты региональной проблематики, условились о дальнейшей координации позиций на международных площадках, прежде всего в ООН.