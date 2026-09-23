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Росфинмониторинг внес журналиста Дудя в перечень террористов и экстремистов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Признанный в РФ иноагентом журналист Юрий Дудь внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Реестр Росфинмониторинга обновился в среду.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включённых в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

В апреле 2022 года Минюст РФ внес Дудя в реестр иноагентов, в ноябре 2025 года мировой судья Басманного района Москвы заочно приговорил журналиста к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.

Росфинмониторинг Юрий Дудь
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Росфинмониторинг внес журналиста Дудя в перечень террористов и экстремистов

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